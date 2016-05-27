Москва, 27 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В столичном метро завершена подготовка к летнему сезону. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, при каждом заходе в депо ремонтные бригады будут проверять исправность систем климат-контроля, установленных в вагонах. Составы с неисправными кондиционерами на линию не выпустят, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

A.Savin Вагон метро 81-741 «Русич» на станции Международная

На сегодняшний день кондиционеры установлены в 1,5 тысячи вагонов столичного метро. Комфортной температурой принято считать показатели в 21−22 градуса тепла. Если температура превысит норму, пассажирам обещают раздавать воду и влажные салфетки. Следить за этим должны сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Если же температурный режим в вагоне не соблюдается, пассажиры могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт», отметил заммэра.

В рамках пилотного проекта в 2016-м в столичном метро также протестируют французскую систему охлаждения. Уже в июне на станциях «Дмитровская», «Южная», и «Кузнецкий мост» входные двери поменяют на «летние», оснащенные решетками. Если проект будет успешным, такие двери появятся на всех станциях.

С 17 мая на 20 «жарких станциях» действует так называемый режим усиленной вентиляции. Для естественного проветривания вестибюлей и перронов на ночь открывают двери.

Напомним, что узнать о температуре в столичной подземке можно в онлайн-режиме. Для этого в метро установлены специальные датчики. Пока их количество равно 30, но планируется установить еще 90, а также сделать их беспроводными.

Кроме того, с сезона 2016 года в Москве начнет действовать новый регламент внеочередной проверки поездов пригородного сообщения на исправность систем кондиционирования. Инспектировать электрички будут по утрам. Сейчас кондиционерами оборудовано 135 электропоездов, курсирующих на Московском железнодорожном узле. Их число обещают увеличивать с каждым годом.