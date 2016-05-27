Москва, 27 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Жители России следили за судом над украинской военнослужащей Надеждой Савченко. Большинство граждан РФ (43) считают приговор Савченко справедливым и объективным. 14% уверены, что он слишком мягкий. 21% опрошенных ничего не слышали о приговоре. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

При этом 48% считают, что Надежда Савченко должна отбывать весь свой срок в России; 38% — что ее лучше обменять на российских граждан. Отмети, опрос проводился до известия о помиловании и обмене Надежды Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Опрос проведен 20−23 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 26 мая подписал указ о помиловании приговоренной в России к 22 годам по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе Надежды Савченко. С просьбой о ее помиловании к главе российского государства обратились родственники погибших россиян. Путин выразил надежду, что такие решения, продиктованные соображениями гуманизма, будут способствовать уменьшению противостояния на юго-востоке Украины.



