Казань, 27 мая, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Арестованное имущество, находящееся в залоге у кредитных организаций, в ближайшее время будет продано на аукционе в Казани, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарии.

Trevor Leyenhorst Арест недвижимости

Квартиры, помещения и земельные участки были ранее арестованы судебными приставами-исполнителями, теперь банки намерены возместить свой ущерб продажей лотов. Торги пройдут 15 июня этого года с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников. Аукцион начнется в 14:00 на ул. Ибрагимова, 32/20, в офисе 8.

Победителем аукциона станет участник, предложивший за лот максимальную сумму. Повышать ставки можно с шагом в размере 1% от стартовой стоимости лота, говорится в сообщении.

Так, начальная цена здания цементного склада в Аксубаевском районе составляет 1,04 млн рублей, квартиры площадью 43,2 кв. м на улице Волгоградской в Казани — около 2,01 млн рублей, а жилого дома площадью 590,3 кв. м в Алексеевском районе — 7,34 млн рублей.