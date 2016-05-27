Москва, 27 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Такое впечатление, что «большая семерка» уже давно «едет» в отцепленном вагоне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя итоги саммита. «Хотя картина мира за последние годы серьезно изменилась, перед ее глазами, образно говоря, все тот же вокзал — мир конца прошлого века», — отмечает сенатор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Театр теней

«Саммит G7 не предложил ни одного нового решения ни по одном вопросу, волнующему человечество. В лучшем случае констатировались всем известные истины», — говорит парламентарий.

Например, так называемый план по борьбе с терроризмом, принятый участниками саммита, содержит набор мер, который с той или иной интенсивностью осуществляется уже не одно десятилетие, указал Клинцевич. «Особенно впечатляет решение «расширить обмен информацией между соответствующими ведомствами» стран «семерки», — иронизирует он.

«Вместе с тем был совершенно обойден вопрос о координации действий с Россией в борьбе с терроризмом, без чего ее эффективность практически равна нулю», — подчеркнул сенатор.

«Одновременно саммит пролонгировал санкционную политику запада по отношению к России, что провоцируют дальнейшее разделение мира, делает его все более опасным», — заявил он.