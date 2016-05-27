Доха, 27 мая, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Шесть международных нефтяных компаний, в числе которых ВР, Royal Dutch Shell, Total, представили предложения по развитию крупнейшего шельфового месторождения Катара — Аль-Шахин для госкомпании Qatar Petroleum. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на два близких к сделке источника.

ИА REGNUM Нефть

С предложением по развитию крупнейшего катарского месторождения выступили также Chevron, ConocoPhillips и Maersk Oil Qatar. Как отмечает издание, источник предоставил сведения о компаниях на условиях анонимности, так как информация об этом предложении была до недавнего времени конфиденциальной. Известно, что до конца года катарская компания, являющаяся сегодня оператором на месторождении, выберет, с кем заключит соглашение о разделе продукции.

В настоящее время оператором самого крупного на территории Катара месторождении является Maersk Oil Qatar. Эта компания производит нефть на месторождении с 1992 года, однако контракт на добычу с Qatar Petroleum заканчивается уже в середине 2017 года, в связи с чем иностранные нефтяные компании предлагают себя в качестве новых операторов.

Справка ИА REGNUM :

Основными месторождениями Катара являются Духан, Ид аль-Шарги, Бюль Ханан, Мейдан Махзам, Аль-Шахин, Аль-Райян, Аль-Халидж. Более 1,5 млрд. баррелей нефти сконцентрированы в шести шельфовых месторождениях Бюль Ханан, Мейдан Махзам, Ид аль-Шарги, Аль-Шахин, Аль-Райян и Аль-Халидж. В основном все добываемое «черное золото» Катар экспортирует в страны Юго-Восточной Азии.

Что касается конкретно месторождения Аль-Шахин, то сегодня нефтяники добывают здесь 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Ежедневно Катар производит по 670 тыс. баррелей нефти. Таким образом, одно лишь это месторождение покрывает почти половину всего производства нефти в стране. Длина скважины составляет 12 290 метра, что вплоть до 2011 года делало ее самой длинной в мире. Позже рекорд побила нефтяная шахта, прорубленная для проекта «Сахалин-1».

Отметим, что Катар является крупнейших экспортером сжиженного газа в мире. Страна продает нефть и нефтепродукты в большом объеме. Выручки от экспорта этих продуктов обеспечивает значительную часть правительственных доходов. Так, согласно данным Национального банка Катара, за последние пять лет средства от углеводородного сектора обеспечивают 60% госбюджета.

Однако больше всего Катар экспортирует именно СПГ. В стране — 11 заводов сжиженного газа, общая мощность которых достигает 77 млн тонн в год. Продажи сжиженного газа приносят в казну государства до 40% от общего бюджета, такие данные предоставила в 2013 году кувейтская консалтинговая компания KFH-Research. Примечательно, что, например, в 2012 году на нефтегазовую отрасль Катара пришлось 57,8% ВВП, а с тех пор страна лишь наращивала производство и экспорт нефти.

Учитывая все эти показатели, сегодня политика экономического развития страны нацелена именно на продажи сжиженного природного газа. Уже через четыре года объемы добычи СПГ вырастут в 1,6 раза и составят 370 млн тонн. По словам главы второй в Катаре по объему сжижения газа компании RasGas Хамада Мубарака аль-Муханнади, к 2028 году потенциальное предложение на рынке СПГ может составить 600 млн тонн, однако в скором времени ожидается переизбыток сжиженного газа, который «может обернуться потенциальным недостатком, если новые проекты не будут реализованы».

Напомним, что Катар, кроме прочего, является также страной с быстрорастущими темпами потребления. Здесь в период с 2003 по 2012 год потребление нефтепродуктов выросло на 70%, то есть с 72 тыс. баррелей в сутки до 189,7 тыс. баррелей в сутки.