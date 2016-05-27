Москва, 27 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Страны Запада не прекращают попыток давления на власти Сирии и президента Башара Асада. Об этом 27 мая в ходе выступления в Совете Федерации заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ключики

«Западники продолжают давление на правительство Башара Асада с целью его дискредитации», — сказал Рябков.

По его словам, страны Запада выдвигают «голословные обвинения в нарушении конвенции по запрещению химического оружия».

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что Россия надеялась на скорейшее проведение нового этапа межсирийских переговоров, однако не увидела аналогичного рвения со стороны стран Запада. По его словам, сирийцы пока что не могут договориться об инклюзивном механизме политического урегулирования в Сирии.