Грозный, 27 мая, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил ключи от новых автомобилей имамам 12 населенных пунктов Ножай-Юртовского района. Необходимость в транспортных средствах для религиозных деятелей очень важна, так как в Чечне очень ценят работу духовенства в духовно-нравственном воспитании молодёжи. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети Instagram.

Yulia Dmitrieva Вручение ключей от автомобиля

Решение о выделении денежных средств на покупку автомашин было принято Аймани Кадыровой — президентом Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Напомним, в апреле 2016 года Рамзан Кадыров подарил настоятелю открывшегося православного храма Рождества Христова иеромонаху Амвросию ключи от автомобиля.

В 2014 году были вручены ключи от новых машин настоятелю грозненского храма Михаила Архангела отцу Григорию, православному священнослужителю Шелковского прихода имени Святой Великомученицы Варвары отцу Сергию и настоятелю православной церкви Рождества Христова станицы Наурская отцу Амвросию. Решение о выделении автомобилей «Лада-Приора» для православных приходов было принято главой республики Рамзаном Кадыровым в целях оперативного решения возникающих вопросов верующих и для других церковных нужд.