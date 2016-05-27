Киев, 27 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за убийство журналистов и незаконное пересечение российской границы, а затем помилованная президентом России Владимиром Путиным, на пресс-конференции в Киеве заявила, что если потребуется, она станет президентом Украины, передаёт телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Журналисты поинтересовались у Савченко, когда она намерена стать украинским президентом. Она ответила, что испытывает сомнения по поводу электората: не исключено, что избиратели так и не научились «голосовать не за гречку».

«Украинцы, если нужно, чтобы я была президентом, хорошо, я буду президентом», — сказала она.

Савченко заявила, что, если так нужно украинцам, она «пройдёт этот путь». Она также подчеркнула, что она любит летать, и особо не стремится к президентскому креслу. Но если это потребуется, то «будет работать с отдачей».

Напомним, что Савченко вернулась в Киев из России 25 мая. Президент подписал указ о её помиловании, и в тот же день она на самолёте вернулась домой. В России украинскую диверсантку судили за преступления — незаконное пересечение границы России и убийство двух журналистов ВГТРК. Донецкий городской суд приговорил её к 22 годам колонии общего режима.

Президент России принял решение о помиловании после того, как ему подали прошение родственники погибших журналистов. В тот же день президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о помиловании друх российских граждан Александра Александрова и Евгений Ерофеева, вернувшихся 25 мая в Москву.