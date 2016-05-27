Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Единый госэкзамен по литературе среди петербургских выпускников оказался в полтора раза популярнее, чем в среднем по России. Сегодня, 27 мая, в городе на Неве его сдают 4121 человек, или 12% от числа всех участников ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по образованию.

Илья Репин. Читающая девушка. 1876

27 мая проходят ЕГЭ по географии и литературе. Эти предметы участники единого госэкзамена сдают по выбору. Заявления на участие в ЕГЭ по географии в Петербурге подали 1081 человек, или 4% от всех участников тестирования.

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 17 заданий. На ее выполнение дается 3 часа 55 минут. ЕГЭ по географии также состоит из двух частей, включающих 34 задания. Их нужно выполнить за три часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе составляет 32 балла, по географии — 37 баллов.

Для приема ЕГЭ по литературе и географии в Петербурге открыто 39 пунктов проведения экзаменов, оборудованных видеокамерами с онлайн-наблюдением. В аудиториях дежурят 390 общественных наблюдателей. Результаты экзаменов станут известны 8 июня.

Всего единые госэкзамены проводятся по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору.

В 2016 году для участия в ЕГЭ в Санкт-Петербурге зарегистрировано 29 642 человека, в том числе 23 235 выпускников текущего года и 4 488 выпускников прошлых лет, 1 919 обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.

Большинство записались на обществознание (50%), физику (26%) и английский язык (19%). На ЕГЭ по математике зарегистрировались: 18 555 человек (64%) — на базовый уровень, 19 539 человек (67%) — на профильный уровень.

Как отмечают в петербургском комитете по образованию, в этом году на ЕГЭ записалось более 100 человек старше 40 лет».