МИД РФ: Сигналы, посылаемые странами G7, абсурдны
Москва, 27 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Официальная Москва не удивлена сигналами со стороны стран «Большой семёрки». Об этом 27 мая журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Не удивляет, что так называемая группа семи в очередной раз посылает сигналы по санкционной тематике. Они в значительной степени абсурдны, поскольку условием отмены санкций участники этой структуры называют выполнение Россией «Минских соглашений», — сказал Рябков.
По его словам, «требования о выводе иностранных войск из Донбасса не имеют никакого отношения к реальности, потому что никаких иностранных войск на территории Донбасса по определению нет».
Рябков отметил, что второе требование, «которое к нам предъявляют», заключается «в части восстановления Киевом контроля за всеми участками границы с Россией» и «записано в Минские соглашения как заключительный этап их выполнения».
Дипломат констатировал, что G7 в очередной раз «ставит телегу впереди лошади, игнорируя очевидные вещи, которые нужно адресовать украинским властям, потому что именно они не выполняют Минские соглашения в ключевых аспектах».
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Японии заявил о том, что страны Запада продлят действие санкций против РФ. По его словам, санкции должны действовать до тех пор, пока не будут выполнены «Минские соглашения».