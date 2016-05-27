Москва, 27 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Официальная Москва не удивлена сигналами со стороны стран «Большой семёрки». Об этом 27 мая журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Переговоры

«Не удивляет, что так называемая группа семи в очередной раз посылает сигналы по санкционной тематике. Они в значительной степени абсурдны, поскольку условием отмены санкций участники этой структуры называют выполнение Россией «Минских соглашений», — сказал Рябков.

По его словам, «требования о выводе иностранных войск из Донбасса не имеют никакого отношения к реальности, потому что никаких иностранных войск на территории Донбасса по определению нет».

Рябков отметил, что второе требование, «которое к нам предъявляют», заключается «в части восстановления Киевом контроля за всеми участками границы с Россией» и «записано в Минские соглашения как заключительный этап их выполнения».

Дипломат констатировал, что G7 в очередной раз «ставит телегу впереди лошади, игнорируя очевидные вещи, которые нужно адресовать украинским властям, потому что именно они не выполняют Минские соглашения в ключевых аспектах».

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Японии заявил о том, что страны Запада продлят действие санкций против РФ. По его словам, санкции должны действовать до тех пор, пока не будут выполнены «Минские соглашения».