Казань, 27 мая, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Футбольный тренер ХавиГрасия прилетел в Казань, чтобы подписать договор с казанским клубом «Рубин», сообщение о прибытии испанца опубликовано 27 мая в твиттере клуба.

TY-214 Рубин — Спартак. 2010 год

Грасия уже осмотрел стадион «Рубин» и посетил клубную базу в Соцгороде, теперь ему предстоит отправиться на стадион «Казань Арена», сообщает пресс-служба клуба в соцсети. Вместе с Грасией в столицу Татарии прилетели помощники, агент и юристы, уточняет «Спорт Бизнес Online».

На 27 мая запланирована пресс-конференция «Рубина», на которой новый наставник клуба будет официально представлен. Договор Грасии с клубом будет рассчитан на 4 года, в команде бывшего тренера «Малаги» будут работать 5 помощников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каждый год Грасия будет получать на посту тренера «Рубина» 3,5 млн евро, таким образом он станет одним из самых высокооплачиваемых наставников в российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ).