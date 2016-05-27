Калуга, 27 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В связи с выявлением в Думиничском районе Калужской области случая заболевания африканской чумой свиней на территории одного из личных подсобного хозяйств установлены ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага опасного заболевания. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 мая, в пресс-службе правительства Калужской области.

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Соответствующим постановлением губернатора, вступившим в силу 26 мая, в Думиничском, Сухиничском, Ульяновском и Жиздринском районах установлен карантин, а также определены границы эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон данных муниципалитетов. В их пределах на период действия карантина запрещены заготовка и вывоз продуктов и сырья животного происхождения, торговля животными всех видов и продуктами животного происхождения, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с массовым скоплением людей и животных.

Комитету ветеринарии при правительстве области поручено обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством РФ специальных мер по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории региона. Ограничительные мероприятия действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством РФ порядке.

Напомним, африканская чума свиней — это острозаразная, вирусная болезнь. В России АЧС была впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Погибают до 100% заболевших свиней. Вакцины от этого заболевания не существует.

Впрочем, для жизни и здоровья людей чума свиней опасности не представляет.