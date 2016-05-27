Южно-Сахалинск, 27 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассматривает возможность базирования кораблей Военно-морского флота (ТОФ) на Курильских островах, в частности на Матуа. Такое заявление сделал командующий войсками Военного совета Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Сергей Суровикин, передают «Вести».

mil.ru Корабль Тихоокеанского флота

Суровикин сообщил о планах Минобороны в ходе заседания ВВО, которое прошло сегодня, 27 мая. Генерал-полковник пояснил, что совместная экспедиция, которая проходит в настоящее время на острове при участии Минобороны и Русского географического общества, преследует цель изучить возможности базирования здесь, на Матуа, сил ТОФ.

«К настоящему моменту силами военнослужащих Восточного военного округа на острове Матуа развернут и оборудован полевой лагерь, организованы его водо‑ и электроснабжение, развернуты узел связи, пункт материально-технического обеспечения», — пояснил генерал-полковник.

В ближайшее время участники мероприятия оценят, в каком состоянии находится аэродром, оставшийся на острове со времён Великой Отечественный воны, и в какие сроки можно его восстановить. На аэродроме имеются три взлётно-посадочные полосы.

Суровикин в ходе заседания назвал Курильские острова и Сахалин «восточным форпостом России»: благодаря этим террариям Россия имеет гарантии безопасности и территориальной целостности.

Стоит отметить, что экспедицией на острове Курильской гряды руководит командующий ТОФ вице-адмирала Александр Рябухин. Экспедиция началась 7 мая, и сейчас на Матуа находятся примерно 200 человек.

Как сообщалось ранее, в марте 2016 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Минобороны рассматривает возможность базирования кораблей ТОФ на Курильских островах.