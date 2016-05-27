Пхеньян, 27 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. «Неискренним политическим маневром» «фанатика ядерной войны» назвали 26 мая СМИ КНДР визит президента США Барака Обамы в Хиросиму, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барк Обама

Официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA отмечает, что решение нынешнего главы Белого дома совершить визит в город, переживший первую в мире ядерную бомбардировку, является большим лицемерием.

«Это неискренний политический расчет, — передает агентство. — Даже если Обама и совершит визит в разрушенный город, он не может скрыть того факта, что он фанатик ядерной войны и организатор распространения ядерного оружия».

Досталось от северокорейских СМИ и Японии, которая, по мнению KCNA, этим визитом пытается представить себя жертвой, заставляя забывать о зверствах японской имперской армии, в частности, в оккупированной Корее.

«Япония пытается скрыть свою истинную личину провокатора войны и агрессора», — пишет агентство.

Корейский полуостров более трех десятилетий находился под японской оккупацией, в ходе которой японская армия совершала бесчеловечные акты по отношению местному населению.

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Не стоит также забывать о том, что в ходе бомбардировки Хиросимы и Нагасаки погибло большое число выходцев с Корейского полуострова.

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