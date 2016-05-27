Грозный, 27 мая, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Представители руководства банков из Азербайджана и России обсудили вопросы развития исламского банкинга на встрече в Грозном. Встреча проходила под председательством заместителя председателя Банка России Александра Торшина и председателя правительства Чечни Абубакара Эдельгериева, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

André Widmer Maiakinfo Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном

Как отметил в ходе разговора премьер-министр Чечни, в самой республике начало успешному внедрению исламского банкинга уже положено. Для того чтобы задать соответствующий вектор движения этому процессу, в регионе есть необходимые специалисты. В России вполне реально, по словам председателя правительства Чечни, реализовать весь потенциал исламских финансов и зарубежных инвестиций.

По мнению Эдельгериева, для более предметного разговора о создании исламского банкинга «необходимо формирование специальной программы по изучению и обмену опытом со странами и международными финансовыми институтами, которые уже имеют опыт оказания услуг исламского (партнерского) банкинга».

Таким опытом с участниками встречи поделились представители банков Азербайджана и Республики Татарстан, имеющие примеры использования исламского банкинга. Уверен, что мы сможем реализовать весь потенциал исламских финансов и зарубежных инвестиций в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зампред ЦБ Александр Торшин в ходе заседания экспертного круглого стола в Госдуме 31 марта заявил, что механизмы партнерского (исламского) банкинга могут быть запущены на практике без изменения законодательства. При этом Торшин выразил готовность принять участие в работе по подготовке нормативных актов к внедрению исламского банкинга. Ранее зампред комитета Госдумы по финрынку Дмитрий Савельев (ЛДПР) внес в Госдуму восемь законопроектов, направленных на создание правовой базы исламского банкинга в России. В них оговаривались вопросы создания обществ взаимного страхования, исламского лизинга, привлечения беспроцентных вкладов, учреждения обществ банковского доверительного управления.

На прошлой неделе свое мнение о создании исламского банка в России высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе выступления на Международном экономическом саммите России и стран ОИС в Казани. По его словам, вопрос создания исламского банка в России назрел давно, и его необходимо решать. Для начала надо сделать пилотный проект в одном из субъектов РФ, а потом распространить создание исламского банкинга на все российские регионы.

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