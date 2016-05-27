Вашингтон, 27 мая, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Эдди Кью, старший вице-президент Apple по программному обеспечению, встречался в конце 2015 года с директором Time Warner по корпоративной стратегии Олафом Олафссоном для передачи предложения Apple о покупке компании, сообщает Financial Times.

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Сумма возможной сделки не оглашается. Не исключено, что итогом переговоров станет включение HBO, CNN и других кабельных каналов, принадлежащих Time Warner, в будущий видеостримминговый сервис Apple.

Стоит отметить, что в переговорах о продаже Time Warner производителю iPhone никогда не участвовали главы компаний Тим Кук и Джефф Бьюкс, а официальные представители Apple и Time Warner никак не комментируют эти сообщения.