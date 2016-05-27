Казань, 27 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Тело 19-летней учащейся Казанского федерального университета было обнаружено возле одного из зданий студенческого городка с признаками падения с высоты, сообщает 27 мая следственное управление СК РФ по Татарии.

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Тело девушки нашли ночью, она выпала с балкона 15-го этажа, там остались следы ее ног и обувь. В комнате, где жила девушка, обнаружили предсмертную записку. В учебное заведение девушка приехала из Буинска. Подробности происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной версии, произошел суицид.

Девушка училась на первом курсе Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ, уточняет «Реальное время». В оставленной записке она просила виновным в ее смерти никого не считать.