Гуанчжоу, Китай, 27 мая, 2016, 11:42 — ИА Регнум. На одной из парковок Гуанчжоу был замечен новейший кроссовер от японского производителя Honda. Официальная премьера Honda Avancier состоялась в апреле на Пекинском автосалоне, однако в продажу автомобиль поступит не ранее IV квартала 2016 г.

auto.qq.com Honda Avancier

Сборка нового Honda Avancier будет осуществляться на совместном предприятии Guangzhou-Honda в провинции Гуандун. Кроссовер разработан специально для китайского рынка, официальных поставок за пределы КНР ожидать не следует, пишет «Соху цичэ».

Honda позиционирует Avancier как спортивный внедорожник, поэтому автомобиль будет оснащен новым 2-литровым турбированным двигателем, мощность которого пока не раскрывается. Полноприводный кроссовер будет продаваться исключительно с автоматической трансмиссией.

Официальная стоимость новинки от Honda до сих пор держится в секрете. Ожидается, что китайским покупателям автомобиль обойдется примерно в 250 тыс. юаней.