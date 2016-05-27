Севастополь, 27 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Правительство Севастополя распорядилось официально открыть летний купальный сезон 10 июня. Несмотря на то, что договоры на аренду пляжей пока не подписаны, первичного благоустройства пляжей с прошлого года достаточно. Соответствующее решение принято 26 мая на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. В Севастополе. 1956

«До 10 июня постараемся сделать минимально необходимый объем благоустройства и до 20 июня полностью завершить необходимый процесс», — сказал замгубернатора Алексей Еремеев.

Директор департамента городского хозяйства Андрей Демин в свою очередь заверил, что основной объем работ по благоустройству пляжей будет выполнен к установленному сроку. «У нас все необходимое спасательное оборудование имеется. МЧС обследовало пляжи, в том числе морское дно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство провело конкурс на право заключения договора аренды пляжей на два года — поступило 110 заявок на 41 пляж.

Согласно протоколу оценки заявок, большинство участников — предприниматели из Севастополя. По некоторым лотам победителями признанны компании из Москвы, Нальчика, Новороссийска и Ростовской области.

Читайте также: Севастополь: Пляж в Любимовке очищают от мазута вручную