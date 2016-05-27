Псков, 27 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Псковской области региональный оператор по капремонту многоквартирных домов теперь сможет на возвратной основе использовать взносы на капремонт, собранные в пределах одного муниципального образования, для финансирования капремонтов именно в этом муниципалитете. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, соответствующие поправки в региональное законодательство о капремонте многоквартирных домов депутаты областного парламента одобрили 26 мая.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт здания

Инициаторами изменений стали депутаты от ЛДПР Сергей Макарченко и Антон Минаков (Макарченко также возглавляет региональный фонд капремонта — ИА REGNUM). Суть нововведений такова: при сборе взносов на капремонт отказаться от «общего котла» и использовать средства, собранные в пределах одного муниципального образования, для финансирования капитальных ремонтов многоквартирных домов, расположенных только на территории района.

«Собираемость взносов в Новосокольническом районе — 78%, а в Себежском — чуть больше 12%. Себежский район накопит 780 тысяч рублей, а ремонтов там запланировано на 3 миллиона. Это не очень справедливо», — пояснил Макарченко.

По его мнению, с принятием закона муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы собираемость была выше.

Кроме того, по инициативе исполнительной власти Псковской области Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах получил закрепленное законом право открывать счета в территориальном органе Федерального казначейства. Исключение составляют специальные счета. «Это нововведение позволит сократить расходы областного бюджета на оплату услуг кредитных организаций, связанных с ведением банковского счета для обеспечения финансирования текущей деятельности регионального оператора», — пояснили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.