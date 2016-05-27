Калининград, 27 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Федеральный оргкомитет «Единой России» аннулировал сегодня, 27 мая, регистрацию на праймериз бывшего вице-премьера правительства Калининградской области Евгения Морозова. Об этом стало известно из трансляции заседания оргкомитета, которая в эти минуты идёт в региональном отделении партии.

gov39.ru Бывший калининградский чиновник Евгений Морозов

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил:

«Кандидат Морозов — было решение прокуратуры, было соответствующее решение суда, и, на наш взгляд, участие такого кандидата является дискредитирующим партийную кампанию. Вношу предложение по аннулированию регистрации на участие данного кандидата».

Единороссы проголосовали единогласно.

ИА REGNUM уточняет, что победивший на праймериз Евгений Морозов был уволен из правительства в 2013 году после того, как прокуратура заявила о лоббировании чиновником интересов своей бизнес-структуры.

По данным прокуратуры, на момент вступления в должность Морозов являлся учредителем и собственником 100% долей ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих строительную деятельность, — ООО «Мегаполис-Стройинвест» и ООО «Мегаполис-Жилстрой» (впоследствии принадлежавшие ему доли уставного капитала Морозов передал своим родственникам).

Прокуратура сообщала, что Морозов согласовывал при решении различных вопросов действия в пользу учрежденных им коммерческих предприятий. В частности, Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области были заключены шесть государственных контрактов на приобретение служебных квартир, принадлежащих ООО «Мегаполис-Стройинвест».

В 2012 года по заявлению областного прокурора суд установил факт неисполнения Морозовым требований закона «О противодействии коррупции». В 2013 году судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда оставила решение районного суда без изменения, а жалобу правительства области — без удовлетворения.

Напомним, в минувшее воскресенье на 97-м участке Морозова поддержали 51,9% избирателей. Второе место занял бывший председатель горсовета Калининграда Александр Пятикоп с 36,6% голосов. За действующего депутата Госдумы, руководителя калининградского отделения «Единой России» Андрея Колесника проголосовало 16,9% избирателей.