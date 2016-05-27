Красногорск, 27 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. День защиты детей Москва традиционно встретит праздничными мероприятиями. Начиная с 1 июня и на протяжении четырех дней в столице пройдет более 140 концертов, мастер-классов и спортивных эстафет. Также в городе откроются интерактивные аттракционы и многое другое, сообщается на официальном сайте департамента культуры Москвы.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950 год.

1 июня центральными площадками празднования станут Театральная площадь, Цветной бульвар и Сад имени Баумана.

Так, на Театральной площади с 12:00 до 19:00 будет организован «Детский городок» с мастер-классами, играми, эстафетами и соревнованиями.

В этот день не забудут и о праздновании Года кино. Кинолюбители смогут посмотреть детские фильмы отечественных киностудий. Также пройдет показ мультфильмов, приуроченный к 80-летию студии «Союзмультфильм», проведут встречи с детскими поэтами и писателями.

А с 19:00 до 21:00 на площади состоится прямая трансляция концерта оперного певца Дмитрия Хворостовского, который выступит на сцене Большого театра. Зона перед Большим театром будет оборудована зрительским партером для всех желающих.

Также мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, пройдут в Московском международном доме музыки. 1 июня в Светлановском зале в 19:00 состоится «Антинаркотическая Олимпиада», в Камерном зале в рамках фестиваля «Москва встречает друзей» состоится концерт Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, а в Театральном зале — творческий проект «Маленькая страна».

В продолжении праздника 4 июня на Цветном бульваре с 13:00 до 19:00 расположится детский городок, спортивная зона, зона мастер-классов, интерактивные аттракционы, аллея кривых зеркал, зона аквагрима. В цирке выступят актеры детских театров, покажут номера с участием дрессированных животных. Еще одним элементом праздника на Цветном бульваре станет благотворительная ярмарка с интерактивными забавами. В этот день на бульваре развернется «Городок развлечений», с интеллектуальными играми: головоломками, пазлами и викторинами. Для любителей активного отдыха будет оборудована специальная зона с батутами и надувными аттракционами.

Сад культуры и отдыха имени Баумана 4 июня проведет фестиваль Московских школ искусств. Вход будет свободным. Желающие смогут посмотреть выступления исполнителей классики и джаза. На мастер-классе участников фестиваля научат игре на балалайке или флейте.

Всего в Москве пройдет более 140 различных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.