Ташкент, 27 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Мероприятия по снижению энергоемкости в Узбекистане позволят в 2016 году сэкономить более 500 млн кВт⋅ч электроэнергии и 150 млн кубометров природного газа. Об этом сообщает «Газета. уз» со ссылкой на министерство экономики республики.

Michael Smith Энергосберегающая лампа

«Реализация мер по внедрению возобновляемых источников энергии в базовых отраслях экономики приведет к общей экономии электрической энергии в объеме 250,1 миллиона кВт⋅ч, природного газа — 3 миллиона кубометров и тепловой энергии — 20,1 Гкал», говорится в сообщении.

В Узбекистане реализуется Программа мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015−2019 годы.

Внедряются энергосберегающие технологии на предприятиях, осуществляется строительство новых энергоэффективных и реконструкция жилых, а также административных зданий.