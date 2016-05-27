Пекин, 27 мая, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила 27 мая, что Китай крайне недоволен заявлением лидеров стран — членов «Большой семерки» относительно спорных территорий в Южно-Китайском море, сообщает Reuters.

AxeEffect Побережье острова Палаван, находящемся в Южно-Китайском море

С таким заявлением официальный представитель дипломатического ведомства КНР выступила в рамках регулярной пресс-конференции.

«Саммит «семерки», собранный для раздувания Японией вопроса о Южно-Китайском море и преувеличения напряженности, не идет на пользу стабильности в Южно-Китайском море и не соответствует позиции «семерки» как платформы для решения проблем экономик развитых стран, — отметила она. — Китай крайне недоволен тем, что сделали Япония и «семерка».