Москва, 27 мая, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Роспотребнадзор с начала 2016 года по 20 мая поступило 780 уведомлений об обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции в 67 субъектах РФ. Большая часть поступивших уведомлений приходится на сливочное масло, молоко, творог, сообщили в ведомстве.

Day Donaldson Молоко

Фальсифицированная молочная продукция производилась на 342 предприятиях в 61 субъекте РФ. В I квартале 2016 года по результатам проведенных надзорных мероприятий Роспотребнадзором снято с реализации 26,4 тонны молока и молочных продуктов.

По всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной продукции проведены контрольно-надзорные мероприятия, по результатам приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий.

Так, отозваны и приостановлены действия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, снято с реализации более 25 тонн фальсифицированной молочной продукции, наложено штрафов на общую сумму около 27,5 млн рублей.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.