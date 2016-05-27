Севастополь, 27 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Депутаты заксобрания Севастополя подготовили проект постановления о присвоении президенту РФ Владимиру Путину звания почетного гражданина города «за большой личный вклад в установление городу-герою Севастополю статуса города федерального значения при его вхождении в состав Российской Федерации». Документ опубликован 27 мая на сайте законодательного органа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

Заместитель председателя законодательного собрания Александр Кулагин пояснил, что что для принятия решения необходимо 13 голосов депутатов, само постановление рассмотрят на ближайшем заседании 31 мая.

В этом году общественными организациями было подано шесть кандидатур на присвоение звания почетных граждан города-героя. Чтобы сохранить значимость статуса, в законе предусмотрено ограничение: в год только три человека могут получить знак почетного гражданина Севастополя.

В настоящее время у Севастополя 40 почетных граждан. Среди них — космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Антон Шкаплеров, участник обороны Севастополя Эдуард Тотлебен, дважды Герой Советского Союза Иван Папанин, поэты Эдуард Асадов и Петр Градов, бывший президент Украины Леонид Кучма.

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Как сообщало ИА REGNUM, законодательное собрание Севастополя работает над проектом регионального закона о референдуме. Предполагается, что одним из вопросов, вынесенных на первый севастопольский референдум, станет обсуждение закона о символах города — о гербе и флаге.