Оренбург, 27 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области на территории заповедника «Оренбургский» для восстановления популяции дикой лошади, находящейся под угрозой вымирания, создадут самый большой в мире загон для содержания. Его площадь составит 16,5 тыс. га. Об этом сообщила директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pawel Ryszawa Лошадь Пржевальского

Руководитель проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Совершенствовпние системы и механизмов управления ООПТв степном биоме России» Евгений Кузнецов назвал это беспрецедентным случаем.

В настоящее время в заповеднике находится шесть лошадей Пржевальского. Все они были привезены из Франции в октябре 2015 года. Животные благополучно пережили суровую снежную зиму и чувствуют себя хорошо. Планируется, что в 2016 году из Венгрии привезут ещё 15 лошадей.

По словам Бакировой, потребуется и третий завоз. Это необходимо для успешного разведения этого вида лошади. Директор заповедника выразила надежду, что отношения России и Украины улучшатся и станет возможным завоз копытных с территории Украины, что более выгодно с точки зрения транспортировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области был создан первый в России и 12-й в мире центр по реинтородукции Лошади Пржевальского. В регионе строят планы по созданию в течение 20−30 лет устойчивой популяции лошадей. В программе разведения будут использовать только племенных лошадей, поэтому потомство также будет чистокровным и сразу занесено в племенную книгу.

Стоит отметить, что в 2014 году заповедник расширился за счет присоединения участка «Предуральская степь». Именно здесь организован загон и расположились животные, доставленные из Франции.