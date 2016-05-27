Воронеж, 27 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Открытие Платоновского фестиваля искусств в Воронеже существенно омрачил промах организаторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». реж Юрий Прытков. 1969. СССР Казнить, нельзя помиловать

Накануне, 26 мая, на площади Ленина, в самом центре города — напротив здания правительства области — появились официальные флаги фестиваля с грубой грамматической ошибкой: вместо «Платоновский фестиваль искусств» на полотнищах отпечатано слово «исскуств».

Сообщения о грубейшей ошибке, допущенной организаторами мероприятия, которое является самым крупным культурным событием для Воронежской области, появились в социальных сетях, а затем в местных СМИ.

«Главное культурное событие города) Отличный фестиваль… Но как показатель — это же не опечатка, флажок, который должен был пройти фильтры, через кучу людей. Знак времени, патриотизм в действии и любовь к руский языка и культуры на достаточно высоком уровне… Любимый Воронеж…» — написал один из пользователей. (Стиль и орфография автора сохранены.)

«Реформа образования прошла успешно. ЕГЭ все сдали», — предположил другой воронежец.

Впрочем, некоторые из пользователей заподозрили, что ошибка далеко не случайна: «Зачастую в рекламе специально допускают ошибки, чтобы все только об этом и говорили. Вот не тот ли случай?»

После того как фотографии флагов с ошибкой разошлись по сети, с площади их убрали.

Официальные комментарии в связи со скандалом дирекция фестиваля не распространяла.

VI Международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 2 июня и продлится до 14 июня. Воронежцев и гостей города традиционно ожидает интересная театральная и музыкальная программа, запланировано открытие выставок и проведение книжной ярмарки.