Казань, 27 мая, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Жаркая погода, установившаяся в Казани, привела к повреждению покрытия на Кремлевской набережной, бетонная дорожка лопнула в одном месте и вздулась еще на нескольких участках, сообщает 27 мая сетевое издание «Бизнес Online».

Guinevere Башня Спасская (Республика Татарстан, Казань, Кремль)

Спустя некоторое время на месте происшествия появились рабочие, пояснившие, что бетон раскалился из-за жары, кроме того, к разрыву покрытия привело движение почвы. Фрагменты лопнувшего покрытия были вывезены, а поврежденный участок огорожен.

Читатели издания отмечают, что данный случай в городе — не первый, и высказывают претензии по качеству строительства дорог. Известно, что реконструкцию Кремлевской набережной проводило ПСО «Казань».