Страсбург, Франция, 27 мая, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Адвокат бывшего владельца ЮКОСа, российского бизнесмена Михаила Ходорковского, находящегося в розыске, Джонатан Глассон обратился в Комитет министров Совета Европы (СЕ) с жалобой: российское правительство до сих пор не выплатило компенсацию морального ущерба в размере €10 тыс., присужденную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в 2013 году. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Комитета министров СЕ.

ИА REGNUM Михаил Ходорковский

Глассон заявляет, что Москва, продолжая отказывать Ходорковскому в выплате компенсации, намеренно «вводит Комитет министров СЕ в заблуждение». Ссылаясь на решение ЕСПЧ от 2013 года, согласно которому были нарушены права Ходорковского, подзащитный Глассона должен получить компенсацию.

Глассон подчёркивает, что российское правительство сделало заявление, «вводящее в заблуждение» комитет: российская сторона сообщила, что «заявители не предоставили необходимых документов». Адвокаты Ходорковсокого рассчитывали на получение компенсации, но в январе этого года они получили сообщение из аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина. В нём сообщалось, что выплатить компенсацию невозможно из-за запрета, в соответствии с приказами от 8 и 20 августа 2014 года.

По словам Глассона, российское правительство не уведомило о таком решении Комитет министров, об этом не знал и заявитель. «Это выглядит как еще одна причина для отказа выплачивать компенсацию ущерба», — заявил Глассон.