Якутск, 27 мая, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Все документы, необходимые для слияния авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии», будут подготовлены до сентября 2016 года. Распоряжение, которым утверждается «дорожная карта» по созданию холдинга на базе этих авиакомпаний, уже подписано председателем правительства Галиной Данчиковой.

polarair.ru Самолёты «Полярных Авиалиний»

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Объединение в холдинг будет проходить путем внесения 100% акций АО «Полярные авиалинии» в уставной капитал авиакомпании «Якутия», но юридическое лицо «Полярных авиалиний» будет сохранено, пишет ЯСИА. Для обеспечения единого управления у правительства региона останется минимальный пакет акций, то есть одна.

«Объединение происходит в целях повышения конкурентоспособности авиатранспортного комплекса республики, — цитирует региональное СМИ первого заместителя главы Минтранса Якутии Георгия Егорова. — Консолидация авиационного бизнеса, укрупнение авиакомпаний путем создания холдинга в сочетании с их оптимальной специализацией позволит повысить эффективность и безопасность перевозок. Объединение станет новым этапом развития авиатранспортного комплекса не только Якутии, но и региональной авиации России. Слияние, надо отметить, происходит в соответствии с тенденциями на российском рынке авиаперевозок».

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Объединение авиакомпания произойдёт до сентября 2016 года. Сейчас, согласно «дорожной карте», идёт получение предварительного согласия антимонопольного органа. Далее последуют рыночная оценка акций «Полярников», подготовка решения об условиях приватизации госимущества, направление в ЦБ РФ пакета документов, подготовка документов и сдача на госрегистрацию изменений в устав авиакомпании «Якутия».

Как сообщало ИА REGNUM, без федеральной поддержки в виде государственных гарантий авиакомпании «Якутия» грозило бы банкротство, заявлял сенатор от республики, заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. Накануне принятия решении об объединении авиакомпаний «Якутии» была оказана прямая государственная поддержка в размере 2,3 миллиарда рублей, предоставлен кредит на завоз авиационного топлива.