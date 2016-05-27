Сана, 27 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) по-прежнему получает прибыль от торговли энергоносителями в Йемене, несмотря на территориальные потери, понесенные боевиками, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

После успешной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией по освобождению фактической столицы «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) города Эль-Мукалла сотни боевиков-исламистов бежали в соседнюю провинцию Шабва и другие части страны. В Шабве боевики группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (запрещена в РФ) стали собирать дань с поставок топлива в удаленные районы побережья Аравийского моря.

Ситуация осложняется тем, что в стране, в которой на протяжении двух лет идет гражданская война, наблюдается острая нехватка топлива. Так, по данным гуманитарных организаций, потребность страны в топливе, которая составляет 500 тыс. тонн, удовлетворяется менее чем на 10%, отчасти из-за частичной блокады коалицией во главе с Саудовской Аравией йеменских портов.

Напомним, в руки террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) город Эль-Мукалла, расположенный на юге страны, попал в начале апреля 2015 года. Исламисты воспользовались идущей в стране гражданской войной, в которой признанному международным сообществом правительству президента Абд-Рабба Мансура Хади противостоят повстанцы-хуситы. Освободить от боевиков «Аль-Каиды» город удалось только в апреле 2016 года.