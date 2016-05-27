Москва, 27 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Компания «Авилон», российский дилер марки Maserati, представила прайс-лист на новый кроссовер Levante, сообщает «Дейли-Мотор».

maserati-levante.ru Maserati Levante

На официальной странице компании сообщается, что в России стартовал прием заказов на новый внедорожник.

Цена на автомобиль в базовой комплектации составляет 5,65 млн рублей. Количество и разновидность версий новинки пока неизвестны.

Новый внедорожник оснащен дизельным двигателем мощностью 275 лошадиных сил, системой полного привода и 8-скоростной автоматической коробкой перемены передач.

До 100-километровой скорости новый Levante будет способен разгоняться за 6,9-секунды. Максималная скорость машины будет огрничена на отметке 230 км/ч.

Официальная презентация нового кроссовера Maserati прошла на автосалоне в Женеве в марте 2016 года. Новинка будет оснащена колесными дисками диаметром от 18 до 21 дюйма, кожаными сидениями, системой 2-зонного климат-контроля и информационно-развлекательной системой с 8,4-дюймовым сенсорным экраном.

По данным порталаWroom.ru за 2015 год в России были проданы 72 автомобиля марки Maserati.