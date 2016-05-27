Самара, 27 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Закупленные мэрией Тольятти 60 газомоторных автобусов Volgabus способны сэкономить до 50% топлива, заявили власти на торжественном мероприятии по передаче автобусов автотранспортному предприятию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В преддверии выборов в Госдуму 60 Volgabus на экологическом топливе волгоградского производства приобретены в лизинг, цена контракта более 714 млн рублей, из них 150 млн — федеральные субсидии, 114 млн — из регионального бюджета в рамках программы развития газомоторного топлива, отмечают в администрации Тольятти. Автобусы, как выяснилось, поставлялись с начала 2016 года, последняя партия пришла в мае. Многие из них уже давно курсируют по городским маршрутам, но с ручек поручней по задумке чиновников до сих пор не снят целлофан, чтобы придать мероприятию больше важности и новизны. На это обратил внимание присутствующий на церемонии губернатор Николай Меркушкин, пожуривший городское руководство: «Нужно предусматривать все до мелочей. Тогда и культура поведения у пассажиров будет абсолютно другой».

По словам директора «Тольяттинского пассажирского автотранспортного предприятия № 3» Александра Абрамова, сейчас на маршрутах Тольятти работают 344 автобуса, из них более 120 машин эксплуатируются более 10 лет. Есть в парке и «Икарусы», которым за 20 лет. «Проблема обновления стоит довольно остро, но мы пытаемся ее решать. В 2012 году мы приобрели 120 новых автобусов. Второй шаг в этом направлении город делает сейчас», — сказал Абрамов.

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По оценкам губернатора, для того чтобы существенно обновить муниципальный транспорт губернии за несколько лет, потребуется вложить около 7 млрд рублей.

После осмотра автобусов глава региона пообщался с водителями, отмечает издание облправительства «Волга ньюс». Они рассказали, что кубометр газа для заправки автобуса стоит около 12 рублей. «В общей сложности расходы на топливо сокращаются в 2,5 раза. С учетом амортизации и обслуживания экономия составляет около 30%», — пояснил Александр Абрамов. Но главная сложность транспортников заключается в том. что пока на территории города находится всего одна газовая заправка. «Сейчас мы ведем переговоры с крупными нефтегазовыми компаниями «Газпром» и «Роснефть». В течение двух-трех лет планируется открыть более 10 дополнительных заправок. Большая часть таких пунктов будет находиться при традиционных заправках и организована на деньги самих компаний», — пояснил губернатор.

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