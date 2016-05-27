Казань, 27 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Очередное нарушение природоохранного законодательства выявили экологи Татарии. При облете территории региона в поселке Отары замечен песчаный карьер, разработка в котором велась без лицензии, сообщает пресс-служба Министерства экологии республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экскаватор

Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарии установили, что на одном из участков Приволжского района Казани работает спецтехника — экскаватор HYUNDAI и грузовики КаМАЗ. На данной территории проводилась раскопка и погрузка строительного песка, при этом лицензия на разработку недр отсутствовала.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении, двери техники опечатаны на период проведения следствия. Лица, причастные к нарушению закона, и собственники техники устанавливаются.

В течение этого года в регионе выявлено 37 случаев незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых, 23 из них приходятся на май, уточняют в минэкологии.