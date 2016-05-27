Тосно, Ленинградская область, 27 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Построенное два года назад новое здание морга в Тосненском районе Ленинградской области до сих пор не введено в эксплуатацию из-за местных властей, пытавшихся сэкономить. Между тем, работа старого морга уже давно вызывает негодование местных жителей, которым не всё равно, как обращаются с их покойниками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Энрике Симоне. Вскрытие. 1890

«Есть в городе Тосно сарай под названием морг, в котором не хранятся, а гниют тела. Гниют, потому что вот уже лет пять там не работают холодильники», — рассказал корреспонденту агентства житель Тосно Вячеслав, которому пришлось в столкнуться с печальной необходимостью передачи на хранение тела умершего родственника.

По его словам, затронутые тлением тела для захоронения родственникам выдают в пакетах, после чего покойных нередко приходится хоронить в закрытом гробу. «Если жара, то ужас что творится! И есть новое построенное здание, которое до сих пор не могут ввести в эксплуатацию. Украли деньги, и здание простаивает, хотя там осталось только асфальт положить и электричество провести», — высказал свое возмущение Вячеслав.

Чуть больше двух лет назад, 9 апреля 2014 года, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Тосненский район как раз осматривал помещения этого только что построенного и оснащенного морга в Тосно. Главу региона тогда сопровождал председатель областного комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе. Здание нового морга было возведено в кратчайшие сроки — за 11 месяцев — и ожидалось, что он будет введен в эксплуатацию летом 2014 года. Однако этого так и не произошло, и местные жители до сих пор вынуждены прибегать к «услугам» старого морга, условия в котором уже давно признали непригодными.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за разъяснениями к Арчилу Лобжанидзе, который, хотя уже и не возглавляет областной комздрав, но является депутатом Тосненского района и живет на его территории. Он подтвердил чудовищную ситуацию вокруг старого тосненского морга.

«В ужасных условиях работают медицинские работники, неудовлетворительные условия для покойников. Может, покойнику и все равно, но нам, живым родственникам, не все равно. Холодильник один. Он старый. Выходит из строя, особенно, когда снаружи температура повышена. Работники морга внимательно следят за его работой, но бывают разные ситуации. Медики работают там с утра до вечера и круглый год. Стоит туда зайти, подышать тем воздухом — это ужас! Я тоже хоронил из этого морга очень много людей. Хотелось бы, чтобы это прекратилось, как можно быстрее», — рассказал Лобжанидзе.

По его словам, изначально было принято решение о строительстве вместо старого здания морга, часть которого снимает компания по оказанию ритуальных услуг, двух зданий: непосредственно нового морга — за счет средств областного бюджета, и здания бюро ритуальных услуг по соседству — за частные средства. Заказчиком строительства выступила администрация Тосненского района.

«Когда мы приезжали туда с губернатором, там было уже построенное здание, абсолютно новые холодильники, — напомнил Лобжанидзе события двухлетней давности. — Таких условий, как в этом морге, не будет нигде, когда он заработает. Администрация Тосненского района планирует завершить этот объект. Работы там всего лишь на месяц. Но на дополнительные работы придется выделить дополнительные средства, потребуются конкурсные мероприятия», — отметил экс-глава комздрава.

Арчил Лобжанидзе сообщил, что уже обратился, как депутат, к главе администрации с просьбой назначить совещание с участием всех заинтересованных структур, чтобы принять принципиальное решение по этому вопросу. «Было бы хорошо, если бы правительство области вмешалось в это дело. Когда начальник даст нагоняй своим подчиненным, совсем по-другому начинают работать», — предложил бывший чиновник путь ускорения процесса.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по строительству Ленинградской области, конкурсную документацию по инженерной инфраструктуре для двух новых зданий готовила администрация Тосненского района, решив поделить инженерные сети поровну — между областью и бюро ритуальных услуг. Однако, если Ленобласть свою часть работ выполнила, то район — не выполнил до сих пор.

«Район хотел сэкономить, но не вышло. Свою часть он не достроил. Поскольку одно без другого не ввести, часть сетей идет по муниципальному заказу, мы не можем принять объект. А морг без воды или электричества — это беда. Они (власти Тосненского района, — прим.) говорят, что, скорее всего, осенью вернутся к достройке объекта», — сообщили в областном строительном комитете.

Редакция продолжит следить за ситуацией с тосненским моргом.