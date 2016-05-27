Калуга, 27 мая, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Прокуратура Жиздринского района Калужской области направила в суд иски о лишении права управления транспортом 17 водителей, страдающих хроническим алкоголизмом. Как сообщила сегодня, 27 мая, корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Юлия Иконникова, проверкой было установлено, что среди жителей района, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортными средствами, есть те, кто страдает алкоголизмом.

medicfoto.ru Алкоголь на дороге

Между тем, законодательством определен перечень заболеваний, препятствующих осуществлению определенных видов деятельности. В частности, алкоголизм является медицинским противопоказанием для управления авто‑ и мототранспортными средствами всех категорий.

В ходе проверки прокуратурой проведены сверки лиц, состоящих на учете у врача-нарколога в центральной районной больнице, со сведениями органов ГИБДД о лицах, имеющих удостоверения на право управления транспортными средствами. По результатам проверки в целях обеспечения безопасности дорожного движения прокуратура района направила в суд исковые заявления о лишении лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, права управления транспортными средствами и изъятии у них соответствующих удостоверений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 годах по искам прокурора в Калужской области были лишены водительских прав 338 граждан, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами в связи с наличием у них синдромов алкогольной либо наркотической зависимости.