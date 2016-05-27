Москва, 27 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. На выходных 28 и 29 мая в Москве и Московской области ожидается кратковременный дождь и облачная погода. Тем не менее воздух в регионе прогреется до летних температур. Столбики термометров днем покажут до 27 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлий Клевер. Будет дождь. 1916

По данным Гидрометцентра, 28 и 29 мая в Московском регионе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 13…15°, по области 10…15°. Днем в Москве воздух прогреется до 24…26°, а по области до 22…27°. Ветер ожидается северо-восточный и восточный, 5−10 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошлые выходные также ознаменовались дождями, однако намного более сильными. 21 и 22 мая Москва находилась под влиянием циклона. Максимальная дневная температура тогда составила 16 градусов тепла.