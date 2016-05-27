Калуга, 27 мая, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Воспитанники калужской Школы экскурсоводов сегодня, 27 мая, впервые покинули стены родного учебного заведения, чтобы дать старт новому этапу в обучении профессии экскурсовода — школьники повели пешеходную экскурсию по Калуге для учащихся начальных классов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM В региональном Министерстве культуры и туризма, экскурсионная группа под руководством молодого гида отправилась по маршруту «Калуга купеческая».

vest-news.ru Фото Сергея Лялякина

Экскурсия началась от памятника Карлу Марксу, в ходе рассказа туристы узнают историю Дома Мешкова, Дома купца Теренина, Усадьбы Яновских и других памятников архитектуры, расположенных на маршруте. Экскурсанты найдут на Воскресенской улице дом с привидениями, узнают, где готовилось знаменитое калужское тесто, обнаружат, что построено там, где прежде стоял храм, давший улице название. В ходе экскурсии группа также посетит храм Георгия «за лавками», который в настоящее время восстанавливается.

Школа экскурсоводов создана в 2011 году на базе музея Средней общеобразовательной школы №12 города Калуги. В настоящее время профессию экскурсовода постигают порядка 15 подростков. С ребятами работают: заведующая школьным музеем Елена Качанова, известный в городе экскурсовод и краевед и учитель истории Нина Зверькова.