Казань, 27 мая, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исламский мир может всегда рассчитывать на Россию как на надежного партнера, готового помочь в решении важных задач. Об этом сообщается в приветствии президента РФ участникам встречи Группы стратегического развития «Россия — Исламский мир».

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В приветствии обозначена цель встречи группы: участникам предстоит решить ряд важных вопросов, в том числе и тех, которые связаны с ситуацией в мусульманских странах. Президент отметил, что происходящие в ряде этих стран события получили заметный резонанс.

Отмечается, что в мусульманских странах происходит дестабилизация, вызванная деятельностью террористических структур. Россия уже многое сделала, чтобы остановить их агрессию.

«При участии России нанесен мощный удар по террористам», — говорится в сообщении.

Несмотря на это террористы и их пособники делают всё возможное, чтобы помешать мирному урегулированию происходящих процессов, которое идёт на международном уровне. «В лице России исламский мир всегда найдет надежного друга и партнера, готового оказать содействие в решении насущных проблем», — отмечается в послании.

Президент отметил, что Москва поддерживает позицию мусульманских стран, которые стремятся «закрепить в международных отношениях принцип справедливости и верховенства права». Он отметил, что ожидает от этой встречи укрепления сотрудничества между Россией и мусульманскими государствами.

Напомним, мероприятия в рамках заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» проходят в Казани 26−27 мая 2016 года.