Калуга, 27 мая, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего главного специалиста Комитета ветеринарии при региональном правительстве по факту получения трех взяток и совершения служебного подлога. Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня, 27 мая, инспектор отдела следственного управления СКР по Калужской области Анастасия Панфилова.

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Следствием и судом установлено, что осуждённымв ходе проведения плановой выездной проверки в отношении коммерческой организации, осуществляющей розничную торговлю продукцией животного происхождения в Обнинске, был выявлен ряд нарушений при хранении продукции.

Между тем, ответственный сотрудник Комитета ветеринарии при областном правительстве предложил коммерсанту передать ему взятку в виде денег за вынесение им по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях постановлений о назначении наказаний с минимальным штрафом. 29 сентября 2015 года, находясь в автомобиле директора коммерческой организации, осуждённый получил взятку в сумме 33 тысяч рублей, а также бутылку виски стоимостью около 774 рублей.

Кроме того установлено, что осуждённый за совершение аналогичных незаконных действий 2 июля 2015 года, находясь в помещении Обнинской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю зоотоварами в городе Обнинске, в качестве взятки два мешка корма для животных марки «Вискас», общей стоимостью 1400 рублей.

28 июля 2015 года за непривлечение директора одного из продовольственных магазинов Обнинска к административной ответственности и составление акта проверки с внесением в него заведомо ложных сведений чиновник получил от директора магазина в качестве взятки 5 тысяч рублей, бутылку коньяка и коробку конфет общей стоимостью около 790 рублей.

В ходе следствия осуждённый свою вину признал частично. Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено основное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 820 тысяч рублей, и дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1,15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году правоохранительными органами Калужской области было выявлено 623 экономических преступления, большая часть которых относится к категории тяжких и особо тяжких, в том числе 85 фактов взяточничества.

Ущерб по уголовным делам коррупционной направленности, расследованным следователями калужского регионального управления СКР России, составил более 12,7 млн рублей, при этом возмещено — 8,8 млн рублей, арестовано имущества на общую сумму более 8,9 млн рублей.