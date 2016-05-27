Калуга, 27 мая, 2016, 10:42 — ИА Регнум. 4768 человек, из них — 4285 выпускников 2016 года сегодня, 27 мая, в Калужской области приступили к сдаче Единого государственного экзамена по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проведение Единого государственного экзамена

Для проведения экзамена на территории Калужской области открыто 38 пунктов с аудиториями по 25 человек. Каждый пункт проведения экзаменов оснащен системой видеонаблюдения в режиме «онлайн» и металлодетекторами. Во время экзамена учащимся запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио‑ и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

По информации Министерства образования и науки Калужской области, для получения аттестата выпускники этого года пройдут итоговую аттестацию по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Остальные предметы выбираются для предъявления результатов в вуз, поэтому сдают их на добровольной основе.

Экзамен по русскому языку будут сдавать 4573 человека, математику профильного уровня — 3361 и математику базового уровня — 3988. Самым популярным предметом по выбору среди участников ЕГЭ остается обществознание, который в 2016 году будут сдавать 3063 учеников. Традиционно в число наиболее выбираемых предметов вошли история (1301 человек), физика (1298 человек), биология (1148 человек) и другие.

В этом году основными нововведениями в ЕГЭ стали исключение тестовой части с выбором одного варианта ответа из заданий по истории, обществознанию, географии, информатике и ИКТ. Кроме того, выпускники, сдающие экзамен по истории, будут писать историческое сочинение по русской истории.

Выпускники 9 классов будут сдавать 4 экзамена: 2 обязательных экзамена — по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору. Государственную итоговую аттестацию по русскому языку пройдут 7960 школьников и по математике — 7975. Самыми популярными предметами по выбору среди девятиклассников стали обществознание (5228 человек), биология (2774), география (2459) и химия (1345).

Для получения аттестата в 2016 году необходимо набрать по русскому языку 24 балла, по математике (базовый уровень) получить отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале, по математике (профильный уровень) — 27 баллов. Минимальное количество баллов для поступления в организации высшего образования по математике — 27, русскому языку, физике, химии и биологии — 36, информатике и ИКТ — 40, обществознанию — 42, географии — 37, истории и литературе — 32, иностранным языкам — 22.

Для организации наблюдения за проведением экзаменов в регионе в Калужском филиале ПАО «Ростелеком» открыт Ситуационно-информационный центр. В Центре будет осуществляться сбор и анализ информации о ходе проведения экзаменов, для выпускников и родителей работает «горячая линия» по вопросам ЕГЭ. В СИЦ ведется онлайн-наблюдение за ходом проведения экзаменов, работают федеральные общественные и онлайн наблюдатели. Возможности СИЦ позволяют делать прямые видео включения из пунктов приема экзаменов.

«Ростелеком» обеспечивает трансляцию с ПАК, установленных в 422 аудиториях в 39 школах Калуги и области. В региональном центре обработки информации, смонтировано 844 видеокамеры. Для просмотра в режиме онлайн доступны все аудитории. Запись информации в региональный центр обработки данных производится во всех пунктах проведения ЕГЭ.

Напомним, пункты для проведения ЕГЭ 27 мая открылись по всей России. В тестовых испытаниях примут участие более 750 тысяч человек. Из них свыше 640 тысяч — выпускники этого года.