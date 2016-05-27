Вашингтон, 27 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Самая большая губка в мире обнаружена американскими океанологами на северо-западе Гавайского архипелага, сообщает New Scientist. Находку запечатлели на видео, размещенное на канале YouTube.

zmescience.com Самая большая губка в мире, обнаруженная в Тихом океане

Морской организм относится к семейству Rossellidae. Его размеры достигают 3,5 метров в длину и двух метров в высоту.

Губка обнарурежена на глубине 2100 метров в ходе океанологической экспедиции в районе морского заповедника Папаханаумокуакеа

Определить возраст обнаруженного гиганта ученые до сих пор не смогли.

Губки являются одними из древнейших обитателей планеты. Простые фильтрующие многоклеточные животные с белковым или минеральным скелетом без нервной, кровеносной и пищеварительной систем появились на Земле около миллиарда лет назад.