Москва, 27 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В апреле 2016 года положительно оценивали свою жизненную ситуацию 48% жителей России, 25% — отрицательно, 25% в равной степени отмечают позитивные и негативные моменты. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима (фрагмент). Илья Репин. 1870

О том, что материальное положение в апреле ухудшилось, говорят 21% респондентов, что превышает долю положительных ответов (12%), а преобладают по-прежнему средние оценки (66%).

Каждый третий (33%) сегодня считает экономическое положение страны плохим, и каждый десятый (11%) придерживается обратного мнения.

В целом одобряют курс развития страны 37% жителей России, недовольны им 21% опрошенных, и 39% отчасти согласны и с теми, и с другими.

Опрос ВЦИОМ проведен 21−22 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.