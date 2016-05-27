Пекин, 27 мая, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Самым дорогим китайским автомобилем признан роскошный седан Hongqi L5. Стоимость представительского седана от старейшего производителя автомобилей в Китае составляет не менее 5 млн юаней ($760 тыс.).

photo.auto.sina.com.cn Hongqi L5

Автомобильный завод Hongqi — что в переводе с китайского языка означает «красный флаг» — с 1966 г. поставляет бронированные седаны и лимузины для высшего руководства Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин перемещается исключительно на автомобилях Hongqi.

На этот раз Hongqi подготовили сразу 3 версии своего нового седана Hongqi L5. Автоконцерн создал гражданскую, правительственную и парадную версию седана, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль впечатляет своими физическими размерами: длина седана составляет 5,55 метра, ширина превышает 2 метра. Китайский седан длинее, шире и тяжелее своего главного конкурента — представительского Mersedes-Maybach S600. Даже небронированная версия Hongqi L5 весит более 3 тонн.

Седан оснащен 6-литровым двигателем, мощность которого составляет 408 л.с. Примечательно, что объем топливного бака Hongqi L5 в 105 литров превышает показатели большинства современных американских внедорожников.

Отделка салона выполнена из дорогостоящих вставок из натурального дерева и кожи. Производитель ожидает, что автомобиль будет пользоваться спросом среди китайских бизнесменов, желающих подчеркнуть свою приверженность продукции из КНР.