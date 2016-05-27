Хиросима, Япония, 27 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 26 мая, что визит президент США Барака Обамы в Хиросиму станет «хорошим толчком» в деле достижения безъядерного мира, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

С таким заявлением глава японского правительства выступил в рамках саммита «Большой семерки», проходящего в Исэ-Сима, Япония. Премьер-министр Японии также отметил, что произошедшее в Хиросиме не должно повториться.

Напомним, в начале мая стало известно, что Барак Обама станет первым действующим президентом, который посетит Хиросиму — город, подвергнувшийся ядерной бомбардировки со стороны США в августе 1945 года. Однако официальные лица США сразу дали понять, что в ходе визита главы Белого дома официальных извинений принесено не будет.

Следует также напомнить, что за свою речь, произнесенную в Праге в 2009 году, в рамках которой он высказался за создание ядерного мира, глава Белого дома получил Нобелевскую премию мира.