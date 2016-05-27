Якутск, 27 мая, 2016, 10:45 — ИА Регнум. 86% гектаров леса Якутии назвали территорией, где пожары можно не тушить из-за труднодоступности и отсутствия угрозы для объектов экономики и населённых пунктов. Соответствующее постановление принято правительством республики 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ospplesna.pl Пожар

Документ определяет 219 миллионов гектаров леса республики из 254 как труднодоступные территории. Возможность не тушить лесные пожары на таких участках установлена приказом Минприроды России от 8 октября 2015 года № 426, сообщается на Лесном форуме Гринпис России.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя департамента по лесным отношениям Якутии Джулустан Хон, по факту ситуации в республике принятое 25 мая постановление не меняет, и новостью можно назвать только сам документ.

«Аналогичные решение в отношении этих лесов принимались испокон веков, так как финансы и возможности региона ограничены, и людей не хватает. Если тушить пожары во всех лесах республики, это будет стоить миллиарды рублей», — отметил Джулустан Хон.

Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко также полагает, что фактически принятое постановление ничего не меняет, а лишь легализует уже сложившуюся ситуацию, при которой многие крупные, но сильно удаленные от населенных пунктов и инфраструктуры лесные пожары начинают тушить только тогда, когда они доходят до этих населенных пунктов и инфраструктуры. «На то, чтобы тушить все пожары и делать это своевременно, у региона нет денег — переданные ему лесные полномочия финансируются из федерального бюджета в лучшем случае на десятую часть от реальной потребности», — отмечает он. Вместе с тем Алексей Ярошенко обращает внимание на то, что 86% лесов Якутии — это 19,2% лесного фонда России.

По словам Джулустана Хона, республике выделяется из федерального бюджета порядка 400 млн рублей субвенций на тушение лесных пожаров в год, и этих денег не хватает. Даже чтобы оперативно тушить те леса, которые не являются труднодоступными, республике необходимо 2−2,5 млрд рублей, считает замруководителя республиканского департамента по лесным отношениям. Он уверен, что если бы денег на тушение лесных пожаров в России выделялось достаточно, то процент сгоревших лесов был бы минимален.

«Площадь сгоревших лесов прямо пропорциональна объему средств, выделенному на их тушение. В российской лесной отрасли большой кризис недофинансирования. Ежегодные обширные лесные пожары — это важный звонок, на который стоит обратить внимание», — подчеркнул Джулустан Хон.

Он отметил, что федералы до сих пор полностью не расплатились с республикой за тушение пожаров не только за 2014−2015 годы. «Погасить задолженность Россельхознадзор обещал до начала пожароопасного сезона, но леса у нас уже горели, а денег до сих пор нет», — сетует Джулустан Хон.

Как сообщало ИА REGNUM, долг из федерального бюджета за тушение лесных пожаров перед жителями Якутии и подрядчиками, предоставлявшими технику, составляет 157,8 млн рублей. Долг за 2015 год составляет 96,4 млн рублей, за 2014-й — 61,4 млн рублей. С теми, кто принимал участие в лесных пожарах, не рассчитались даже за ГСМ. «В этом году люди могут просто отказаться тушить пожары. В поселениях не так много жителей, и всем известно, что мы должны еще за прошлые годы», — рассказывал Джулустан Хон.