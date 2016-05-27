Москва, 27 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Россия с большим интересом следит за проходящими реформами на Кубе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин в ходе встречи с первым заместителем председателя Госсовета и Совета Министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. «Мы с большим интересом следим за процессом реформ, которые происходят на Кубе, взятый курс на модернизацию экономики, на поддержку негосударственного сектора экономики уже дает свои результаты, и мы видим поддержку со стороны кубинского народа этому курсу», — отметил Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Взаимодействие между нашими странами, торгово-экономическое сотрудничество, которое развивается поступательно и очень успешно, конечно, будет способствовать и проведению реформ в вашей стране», — подчеркнул спикер Госдумы.

Для России Куба — это надежный партнер, союзник в Латинской Америке, подчеркнул Нарышкин. «Союзник, который, мы считаем, что он всегда с нами, плечом к плечу идет с Россией, с нашим народом», — говорит парламентарий.

«Ваша страна не однажды доказывала, что отношения с Россией являются для Кубы безусловным приоритетом и они не зависят от какой-либо сиюминутной политической конъюнктуры. Это подтверждают и частые плодотворные контакты на самых разных уровнях, в том числе на самом высоком», — заявил спикер Госдумы.

В ближайшее время состоится визит в Москву председателя Национальной Ассамблеи народной власти Республики Куба Эстебана Эрнандеса.