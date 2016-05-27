Кемерово, 27 мая, 2016, 10:21 — ИА Регнум. 27 мая в школах Кемеровской области пройдут первые экзамены основного этапа ЕГЭ. Так, участники ЕГЭ сдадют экзамен по географии — 489 человек и литературе — 990 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кузбасса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

Всего в 2016 году в региональной базе данных единого государственного экзамена зарегистрировано 12 тыс. 59 человек, из них 10,4 тыс. — выпускники школ текущего года, остальные — выпускники организаций среднего профессионального образования, а также выпускники прошлых лет, которые хотят поступать в высшие учебные заведения.

Традиционно лидером среди предметов по выбору является обществознание — на сдачу этого экзамена зарегистрировались 6 тыс. 731 человек (в 2015 году сдали — 6 тыс. 333 человека). Второй экзамен в рейтинге — физика, которую выбрали 3 тыс. 223 человека (в 2015 году — 2 тыс. 852 человека), далее следуют история, биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии, химия, иностранный язык, литература и география.