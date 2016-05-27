Москва, 27 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Россия и Индонезия начинают сотрудничество в энергетической сфере. В четверг, 26 мая, отечественная компания «Роснефть» и индонезийская Pertamina подписали соглашение по проекту строительства нового нефтеперерабатывающего завода Tuban в восточной части острова Ява. Об этом стало известно из сообщения Pertamina.

EricaJoy Нефтеперерабатывающий завод

Планируется, что сооружение НПЗ будет закончено к 2021 году. Мощность его, согласно проекту, должна составить 24 млн тонн нефти в год, то есть до 320 тыс. баррелей нефти в сутки. По предварительным данным известно, что «Роснефть» и Pertamina вместе вложат в реализацию проекта восемь миллиардов долларов. Всего строительство объекта инвесторам обойдется примерно в $14 млрд. Однако индонезийская компания, как ранее писало издание The Wall Street Journal, надеется сохранить в проекте пакет акций в размере 51%.

Как отметили в пресс-службе индонезийской Pertamina, страна должна повысить собственные перерабатывающие мощности нефтяных заводов, потому что сегодня Индонезия вынуждена закупать у других стран до половины потребляемых нефтепродуктов, в том числе и бензин.

Что касается поставок российского черного золота, то известно, что «Роснефть» начнет поставлять сырье на индонезийские НПЗ по рыночным, конкурентоспособным ценам. Кроме того, Россия предложила Индонезии производить обмен данными для того, чтобы грамотно оценить возможности совместной работы над проектом Upstream. Речь идет в первую очередь о разведке и добыче нефти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители «Роснефти» на форуме в Сочи Россия — АСЕАН объявили о том, что Россия в лице компании примет участие в проекте сооружения НПЗ Tuban в Индонезии. В связи с этим глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Индонезия сегодня является перспективным рынком, так как в течение последних нескольких лет добыча нефти в Индонезии стремительными темпами снижается, а вот потребление, как и везде, растет. Тогда же глава российской нефтегазовой компании объявил, что «Роснефть» готова начать поставки нефти и нефтепродуктов в Индонезию.

Комментируя данное заявление в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник объяснил, что в настоящее время необходимо искать мощности по нефтепереработки вне страны, потому что в самой Россия ставка сегодня сделана на более глубокий передел нефти.

«Соответственно, в планах Минэнерго нет задач поднимать вал переработки, то есть глубина переработки будет расти, выход светлых нефтепродуктов будет выше даже тех объемов нефти, которые сейчас будут загружать наши внутренние мощности. То есть ставок на развитие нефтепроизводств внутри России сейчас не делается. Вполне логично, если «Роснефть» будет участвовать за периметром», — сказал эксперт.

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